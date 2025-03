Magic srl garantirà connessione veloce e affidabile dal Giappone al team di manager del Padiglione di San Marino

La partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka si riconferma in linea con il tema proposto dagli organizzatori strettamente legato alla sostenibilità, attraverso la firma dell’accordo di sponsorizzazione con Magic srl, l’impresa sammarinese ad alto contenuto tecnologico che rivoluziona la connettività mobile per i viaggiatori internazionali con l’introduzione del progetto eSIM.sm, la SIM virtuale eco- friendly che evita lo spreco di plastica legato all’utilizzo di SIM fisiche. Facile e veloce da configurare, grazie a istruzioni chiare e a un’assistenza dedicata 24/7 per risolvere qualsiasi problema, la eSIM garantisce agli utenti una connessione veloce e affidabile, con costi alla portata di tutti in tutto il mondo. La firma dell’accordo, avvenuta alcuni giorni fa tra il Commissario Generale Filippo Francini e l’Amministratore Delegato di Magic srl Simone Falcini fa dell’azienda un GOLD SPONSOR del progetto con una fornitura di SIM per manager e volontari di Padiglione.