Magica Gilly a Domenica In: l’illusionista entra nel gruppo di giovani artisti del programma di Mara Venier

Magica Gilly a Domenica In: l’illusionista entra nel gruppo di giovani artisti del programma di Mara Venier.

Un nuovo impegno televisivo su Rai 1 per l'artista legata alla Romagna e alla Repubblica di San Marino. È l'unica illusionista del gruppo che partecipa alla trasmissione domenicale.

Una nuova esperienza televisiva per Magica Gilly, l'illusionista già conosciuta per le sue esibizioni in Italia e all'estero, che dalla fine di settembre è entrata a far parte del gruppo di giovani artisti della stagione 2026–2027 di Domenica In, lo storico programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Con la puntata di domenica 11 ottobre, Gilly ha raggiunto la sua terza partecipazione consecutiva alla trasmissione, in onda dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Accanto a cantanti, musicisti e artisti con differenti specialità, Magica Gilly è l'unica illusionista del gruppo, portando così anche l'arte della magia all'interno di questa esperienza televisiva. Non si tratta di una singola ospitata, ma di un percorso che si sviluppa nel corso della stagione, attraverso la partecipazione alle puntate e alle attività della trasmissione. Per Gilly è un ulteriore passo in una carriera artistica costruita attraverso anni di spettacoli, festival di magia, manifestazioni internazionali e partecipazioni televisive. Particolarmente significativo è il suo legame con il territorio: Magica Gilly è infatti una presenza conosciuta nell'ambiente magico sammarinese e romagnolo, anche grazie alla sua partecipazione alle attività del Festival Internazionale della Magia di San Marino. Artista con sindrome di Down, Gilly porta avanti da anni un percorso professionale nel mondo dell'illusionismo, distinguendosi per la capacità di comunicare con pubblici di età e provenienze diverse. La sua attività artistica si è sviluppata attraverso esibizioni dal vivo, apparizioni televisive e incontri con il pubblico. L'ingresso nel gruppo di Domenica In rappresenta quindi la prosecuzione naturale di un'attività artistica già consolidata, questa volta all'interno di uno dei programmi più conosciuti della televisione italiana. «Sono contenta di vivere questa nuova esperienza, di lavorare con tante persone e di conoscere nuovi amici. Ogni domenica è diversa e c'è sempre qualcosa di bello da scoprire», racconta Magica Gilly. La presenza dell'illusionista proseguirà nell'ambito della stagione televisiva, mentre resta aperta la possibilità di proporre anche momenti dedicati alla sua specialità artistica. Domenica In va in onda la domenica pomeriggio, dalle ore 14:00, su Rai 1.

C.s. Festival della Magia

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