Magica Gilly e Albano: un Incontro Magico al Grand Hotel di San Marino.

Magica Gilly, l'illusionista dal talento straordinario, ha avuto l'onore di incontrare il leggendario cantante Albano presso il Grand Hotel di San Marino. Durante questo indimenticabile incontro, Magica Gilly ha avuto l'opportunità di consegnare personalmente ad Albano una copia del suo ultimo libro, "Magica Gilly: 50 giochi di magia" Il cantante ha invitato Magica Gilly a sedersi al suo tavolo per fare colazione insieme e lei ha approfittato per invitarlo al prossimo Festival Internazionale della magia di San Marino che si terrà dal 15 al 17 marzo prossimo. L'incontro ha avuto luogo in concomitanza con il concerto tenuto da Albano nella splendida cornice del "Campo Bruno Reffi" a San Marino. Albano si è dimostrato affascinato dalla magia di Gilly e ha espresso il suo interesse nel voler apprendere alcuni trucchi magici. Ha colto l'occasione per esprimere caldi auguri e complimenti a Gilly per la sua eccezionale carriera di illusionista. Gilly, profondamente emozionata, ha condiviso la sua ammirazione duratura per Albano, confessando di essere una sua fan da sempre. L'incontro è stato un momento di condivisione e apprezzamento reciproco tra due artisti provenienti da mondi creativi diversi ma complementari.

c.s. Festival della Magia

