"Magica Gilly la vera storia" disponibile per l'acquisto sul sito di Carlo Filippini Editore.

Siamo lieti di annunciare che da oggi il libro "Magica Gilly la vera storia" è disponibile per l'acquisto sul sito di Carlo Filippini Editore https://www.carlofilippinieditore.it/compra/gilly-la-vera-storia-2861224. Questa pubblicazione non è solo un'esplorazione del mondo dell'illusionismo, ma anche un racconto intimo e ispiratore della vita di una delle artiste più affascinanti del nostro tempo. "Magica Gilly la vera storia" è un viaggio nel cuore dell'arte magica e nella storia personale di Gilly, che ha trasformato la sua passione in una carriera di successo nel mondo dell'illusionismo. Questo libro offre un'esperienza unica, permettendo ai lettori di scoprire il percorso di una figura eccezionale nel panorama artistico contemporaneo. Il libro si distingue anche per il suo impegno sociale: tutte le royalties saranno infatti devolute al Centro 21 di Riccione, un'organizzazione dedicata al sostegno di persone con fragilità. Questa scelta sottolinea la dedizione di Gilly non solo alla sua arte, ma anche al contributo sociale. Inoltre, "Magica Gilly la vera storia" rivela per la prima volta il segreto della "Donna Trasparente", un'illusione che ha affascinato il pubblico agli inizi del Novecento. Questa rivelazione è un vero tesoro per gli appassionati di magia e aggiunge un valore unico a questa pubblicazione. Invitiamo tutti a scoprire "Magica Gilly la vera storia" e a contribuire a un progetto che unisce arte e solidarietà. Cordiali

cs Gabriele Merli alias Gabriel ( padre di Gilly)

