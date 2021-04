Magica Gilly ospite a congresso magico virtuale negli U.S.A.

Magica Gilly al secolo Flore Giliana illusionista 25enne sarà nel cast di un importante congresso magico virtuale che si terrà dal 30 aprile al 1 maggio prossimi organizzato negli Usa. La nostra artista si troverà nel cast a fianco dei grandi nomi della magia mondiale Organizzatrice dell'evento Kaila Drescher una giovane artista di Los Angeles astro nascente della magia statunitense . Un grande onore per Gilly poter oltrepassare l'oceano, anche se per il momento giusto in modo virtuale. Gilly presenterà alcuni numeri di magia di maggior successo.

Link dell'evento: http://www.shezampod.com/owg

c.s. Festival della Magia