Magica Gilly premiata a Roma in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

In occasione del Gran Galà della Magia, svoltosi presso il Teatro Italia di Roma, Magica Gilly è stata protagonista di una serata dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo, condividendo il palcoscenico con altri artisti e professionisti del settore. L’evento, organizzato nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, ha visto la partecipazione di diverse realtà associative e culturali, tra cui l’Associazione Musica Arte Magia, l’associazione Amici per Sempre A.P.S. e Albero. L’iniziativa si è svolta con il contributo del TCL – Circuito Multidisciplinare Regionale, sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, e con il sostegno del Comune di Roma, a testimonianza del valore istituzionale dell’evento. Nel corso della serata è stata inoltre registrata la presenza di un rappresentante dell’amministrazione comunale. Nel corso della serata, a Magica Gilly è stata conferita una targa di riconoscimento “per il contributo artistico e umano offerto attraverso la magia”, a testimonianza dell’impegno e della sensibilità dimostrati nel portare il proprio lavoro anche in contesti di valore sociale. La targa è stata consegnata personalmente da Americo Rocchi, conduttore della serata e presidente dell’Associazione Musica Arte Magia. La presenza di Magica Gilly all’interno di un evento di questo tipo conferma un percorso artistico in continua crescita, caratterizzato da partecipazioni a produzioni televisive nazionali e da attività in contesti internazionali. La serata, accolta da un pubblico numeroso e partecipe, ha rappresentato un momento significativo in cui spettacolo e impegno sociale si sono incontrati, contribuendo a diffondere un messaggio di inclusione attraverso il linguaggio universale della magia.

Comunicato stampa







