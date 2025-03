Magica Gilly protagonista su Italia 1: riprese durante il 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino

Magica Gilly protagonista su Italia 1: riprese durante il 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino.

In occasione della 26ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, tenutasi dal 14 al 16 marzo presso il Palazzo dei Congressi Kursaal , una troupe Mediaset ha realizzato un servizio televisivo dedicato a Magica Gilly, giovane artista e madrina dell’evento.

Le riprese si sono svolte nella cornice del Kursaal, durante i giorni centrali del Festival, raccogliendo immagini e interviste che testimoniano il clima di entusiasmo e partecipazione che da sempre caratterizza l’evento.

Un’ulteriore occasione per mettere in luce il valore culturale e umano che il Festival rappresenta nel panorama magico internazionale. Il servizio andrà in onda su Studio Aperto – Italia 1, mercoledì 26 marzo alle ore 18:55.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino desidera esprimere un sentito ringraziamento a Mediaset , al giornalista Alessandro Mischi e all’operatore Simon Barletti per la professionalità e l’interesse dimostrato.

L’attenzione riservata a Magica Gilly e al Festival conferma ancora una volta il ruolo di San Marino come punto di riferimento per la magia in Europa, valorizzando la Repubblica anche attraverso eventi di prestigio mediatico e culturale.



Festival Internazionale della Magia di San Marino

