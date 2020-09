Magica Gilly sulla rivista francese dei maghi

La giovane illusionista 24enne Magica Gilly (con sindrome di Down) è protagonista in una delle riviste di settore dedicata ai maghi più prestigiose : "La revue de la prestidigitation" francese che le dedica addirittura una pagina intera con una bellissima intervista corredata di foto inedite prese durante una sua esibizione in Spagna. Nell'intervista si parla anche di San Marino e del celeberrimo Festival internazionale della magia, essendo Magica Gilly (per chi non lo sapesse ) figlia del Mago Gabriel e madrina del Festival stesso che ne apre ogni edizione. Veramente una bella soddisfazione e un bel riconoscimento che la fa entrare di diritto nella schiera dei grandi illusionisti internazionali.