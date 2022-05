Magico inizio del Mese Dantesco, letteratura e musica nella conferenza del prof. Maurizio Gobbi

Introdotto da Paola Masi, si è svolto giovedì 5 maggio nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane della nostra Università il primo appuntamento del Mese Dantesco 2022, giunto alla 15° edizione, promosso dall’Associazione Dante Alighieri in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore e l’Istituto Musicale Sammarinese. Di grande effetto l’itinerario storico compiuto dal prof. Maurizio Gobbi che, attraverso una puntuale ricostruzione ricca di specifici dettagli opportunamente documentati, ha mostrato al pubblico affezionato la bellezza e l’intensità della biografia dantesca, soprattutto quella relativa alla parte finale caratterizzata dalla difficile situazione in cui si trovava il Sommo Poeta che, a ragione, amava definirsi ”exul immeritus”. Significativo e raffinato il rapporto fra l’aspetto letterario della conferenza e la scelta dei brani musicali di Dvoràk e Haydn ottimamente eseguiti, sia nell’introduzione che nella conclusione della lectio, da due eccellenti allievi dell’Istituto Musicale. Accompagnati al pianoforte dalla prof.ssa Laura Geri, la violinista Rebecca Malfatti, in introduzione alla conferenza, ha eseguito il primo movimento (Allegro moderato) ed il terzo movimento (Allegro appassionato) dai “Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte”, op. 75 di Antonín Leopold Dvorák; mentre in conclusione il violinista Giuseppe Toccaceli ha suonato il primo movimento (Allegro) del “Concerto per violino n°4 in Sol maggiore” di Franz Joseph Haydn. La diversità espressiva messa a confronto fra le due generazioni ha creato in sala un’atmosfera magica e ha reso i presenti maggiormente partecipi della profondità e della storia di Dante Alighieri. Un caloroso applauso da parte del pubblico ha ringraziato il prof. Maurizio Gobbi, grande cultore e studioso della vita di Dante e delle sue opere, in particolare della Divina Commedia, di cui conosce numerosi canti a memoria che interpreta e declama in modo appassionato; intensi applausi e vivi complimenti sono stati rivolti ai due giovani violinisti Rebecca Malfatti e Giuseppe Toccaceli ed all’insegnate Laura Geri, straordinari interpreti dei brani musicali. Contrariamente al preannunciato programma del Mese Dantesco, a causa di un contrattempo intervenuto, è stato necessario invertire l’ordine di presentazione dei due successivi incontri. Per cui giovedì 12 maggio, nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane, la prof.ssa Veronica Casali, archeologa ed esperta di storia paleocristiana e bizantina, affronterà un affascinante tema di storia delle donne nella conferenza "UNA SILENTE LIBERTÀ. Le vedove fra mondo antico e Medioevo”. Mentre giovedì 26 Maggio, ancora in Aula Magna sarà la volta del prof. Luca Pasquale, studioso specialista di storia del cinema, che terrà una lezione dal titolo "WE SING IN THE COIR TOGETHER. Situazioni e aspetti del Cinema corale italiano", esplorando le peculiarità narrative, ambientali e sociali delle grandi pellicole italiane del secondo dopoguerra, da “Roma città aperta” fino ad arrivare a “Rocco e i suoi fratelli”.

c.s. Ass. Dante Alighieri San Marino