Maiani: il cordoglio dell'Ufficio del Turismo.

Tutto l’Ufficio del Turismo partecipa con commozione al cordoglio della famiglia, delle Istituzioni Sammarinesi e dei tanti “cittadini del mondo” che hanno conosciuto l’Ambasciatore Mauro Maiani. Mauro Maiani, uomo carismatico e di incommensurabile cultura, profondo e appassionato conoscitore del proprio Paese, abile ed esperto consigliere diplomatico con uno straordinario sense of humor e amore per il buon vivere, lascia un vuoto incolmabile nei colleghi che hanno avuto la grande opportunità di collaborare con lui e condividere le esperienze lavorative che hanno delineato il percorso della promozione turistica (e non solo) della Repubblica di San Marino nel mondo. Disponibile al confronto in ogni momento e pronto a cogliere le tante sfide che l’attività in ambito turistico comporta, Mauro ha sempre dato dimostrazione di una grande passione per il proprio lavoro ed è proprio il ricordo di questa passione a rappresentare la più preziosa eredità che i colleghi dell’Ufficio del Turismo custodiranno. Buon viaggio Mauro!

