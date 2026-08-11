Malattia e uscite durante le fasce di reperibilità: comunicazioni preventive anche via email

Malattia e uscite durante le fasce di reperibilità: comunicazioni preventive anche via email.

Al via una nuova modalità di comunicazione per i lavoratori che, durante un periodo di malattia con riconoscimento dell’indennità economica temporanea (IET), devono assentarsi dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità obbligatoria. Dal 10 agosto 2026, è attivo l’indirizzo email uscite.malattia@iss.sm, al quale potranno essere inviate le comunicazioni preventive relative alle uscite consentite durante gli orari in cui il lavoratore deve risultare reperibile per eventuali controlli domiciliari. La nuova casella di posta elettronica si affianca alla modalità telefonica finora utilizzata e ha l’obiettivo di rendere più semplice e tracciabile la comunicazione da parte degli interessati. Si ricorda che le uscite durante le fasce di reperibilità sono consentite esclusivamente per prestazioni sanitarie proprie, come visite, terapie o altri accertamenti clinico-diagnostici. Per i lavoratori residenti o domiciliati nella Repubblica di San Marino, le fasce orarie di reperibilità sono dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Per i lavoratori residenti o domiciliati in Italia, le fasce orarie di reperibilità sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. La comunicazione preventiva dovrà indicare l’orario dell’uscita, il motivo dell’uscita e la sede presso cui verrà effettuata la prestazione sanitaria. Nel caso di uscite per prestazioni sanitarie relative al diretto interessato effettuate presso strutture non ISS, dopo l’appuntamento dovrà essere conservato un certificato di presenza, nel caso vengano effettuate delle verifiche. Il documento non dovrà contenere informazioni relative a diagnosi, condizioni cliniche o altri dati sanitari particolari, ma soltanto gli elementi necessari ad attestare l’effettiva presenza presso la struttura. Resta comunque attivo il numero telefonico 0549 994342 per eventuali informazioni o comunicazioni. Si rammenta infine, che i controlli di medicina legale e fiscale possono essere effettuati tutti i giorni, compresi i fine settimana e i giorni festivi. Per questo motivo è importante che eventuali uscite durante le fasce di reperibilità siano comunicate preventivamente e secondo le modalità indicate.

C.s. - Iss

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