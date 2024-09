Maltempo, situazione in miglioramento a Coriano

Dopo le forti piogge delle scorse ore la situazione a Coriano sta tornando alla normalità. A partire dal primo pomeriggio di ieri, 18 settembre, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Coriano è scattata la macchina organizzativa dei controlli in ausilio con la Polizia Locale su tutto il territorio comunale. Nel complesso non state evidenziate particolari criticità. La scorsa notte le pattuglie della Polizia Locale hanno ripetutamente verificato lo stato dei guadi e delle rispettive chiusure. Si è provveduto alla chiusura cautelativa del Ponte vecchio di Ospedaletto perché il deflusso dell'acqua era limitato da grossi rami e tronchi trasportati dalla piena. Il livello dei corsi d'acqua si è mantenuto nei limiti di sicurezza. Gli interventi di controllo e monitoraggio del COC e della Polizia Locale proseguiranno per tutta la giornata di oggi.

Domani 20 settembre le scuole di ogni ordine e grado, la biblioteca comunale e gli impianti sportivi torneranno ad essere aperti.