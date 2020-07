Mamme fuori mercato, il tour riprende da Saludecio e Montefiore Conca

Mamme fuori mercato, il tour riprende da Saludecio e Montefiore Conca.

Donne, maternità e lavoro: film & meeting MAMME FUORI MERCATO è un progetto itinerante, sostenuto dall’Unione Valconca, ideato e promosso dall’Associazione Culturale Janas Si tratta di un tour di eventi che dopo aver sostato in oltre 40 città d’Italia, superato il fermo forzato dovuto al Covid, finalmente riprende, con rinnovato sprint, il suo itinerario. A sostenere il progetto, in qualità di ente finanziatore, l’Unione Valconca. Saranno tre i Comuni ad ospitare gli eventi: Saludecio il 10 luglio in Piazza Don Domenico Masi alle ore 20.45, Montefiore Conca il 23 luglio nel parcheggio di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa (zona Falda) alle ore 21 e San Clemente, quest’ultimo nella prossima stagione autunnale. Il progetto nasce dall’impegno della regista Pj Gambioli (che ha scritto e diretto il film MAMME FUORI MERCATO, primo premio internazionale al Calcutta Film Festival) e della responsabile di produzione Monia Cappiello. Assieme hanno dato vita ad un innovativo sistema di sensibilizzazione che fonde lo spirito del cinema sociale con l’impegno civile. Il tema “donne, maternità e lavoro” è infatti affrontato organizzando un ciclo di eventi che prevede la proiezione del film MAMME FUORI MERCATO quale strumento atto a coinvolgere attivamente il pubblico di ogni età, e di un talk utile a veicolare informazioni utili creando momenti di scambio e discussione sul tema. “Ci piace pensare ai nostri eventi come a momenti interattivi” dice la regista Pj Gambioli “Il film è una storia toccante che emoziona il pubblico. Spesso capita che nel riaccendere le luci di sala, incontriamo occhi lucidi. È questo il potere del cinema. È un mezzo che avvicina le persone e suscita immedesimazione ed empatia: terreno fertile, punto di partenza per un confronto di idee e opinioni” Il progetto prevede poi l’organizzazione di un talk che ha come protagoniste le donne ed il lavoro in ogni sua accezione. Ad ogni tappa s’invitano esempi d’imprenditoria femminile. Libere professioniste, giovani laureate, mamme ma anche no, donne che hanno a volte scelto di lavorare oppure di dedicarsi in forma prioritaria alla famiglia. Donne impegnate nell’Associazionismo e nel volontariato ma anche attive in politica.

SALUDECIO 10 luglio ore 20.45 – piazza Don Domenico Masi

Il Sindaco Dilvo Polidori aprirà la serata con i saluti istituzionali e l’introduzione dell’Assessora alla Cultura Gigliola Fronzoni. In seguito alla proiezione del film, interverrà la regista Pj Gambioli e la responsabile di produzione Monia Cappiello dando spazio agli interventi del pubblico. Il talk ha come protagoniste: Suor Vittoria Putruele, Madre Generale “Sorelle dell’Immacolata” Claudia Rovaldi, imprenditrice industriale Chiara Angelini, animatrice RSA “Gli Ulivi” Morciano di Romagna Sara Raggi, imprenditrice agricola Vittoria Semprini, imprenditrice turistica Paola Balderelli, musicista e compositrice

MONTEFIORE (zona Falda) 23 luglio ore 21.00 – parcheggio Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il Sindaco Filippo Sica e la Consigliera comunale Erika Mancini apriranno la serata con i saluti istituzionali. Seguiranno i saluti della Presidente dell’Unione della Valconca Elena Castellari e quindi l’introduzione della Consigliera comunale Silvia Pangrazi. In seguito alla proiezione del film, interverrà la regista Pj Gambioli e la responsabile di produzione Monia Cappiello dando spazio agli interventi del pubblico. Il talk ha come protagoniste: Francesca Merli, imprenditrice Lucia Sarti, food blogger Jenny Masi, psicoterapeuta Sonia Giannuzzi, insegnante Lisa Vanzolini, impiegata Francesca Di Domenico, volontaria della protezione civile

L’ingresso è libero ed il tour sarà documentato sulla pagine Facebook di “Mamme Fuori Mercato” e di “Janas Tv”.



