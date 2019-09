Management sportivo: iscrizioni aperte per il master dell’Università di San Marino, terzo in Europa per impatto sulla carriera

Iscrizioni aperte per la 24esima edizione del Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi (MasterSport) dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Il programma, che dal 1996 ha formato circa 500 studenti, si distingue per i riscontri ottenuti nelle classifiche della testata inglese Sport Business International, una delle più attendibili del settore. Proprio in questo senso, secondo i risultati più recenti, il percorso di studi organizzato sul Titano in collaborazione con l’Ateneo di Parma è stato inserito nella top 3 europea fra i programmi post laurea dedicati al management sportivo, sul podio nella classifica mondiale realizzata considerando la soddisfazione degli studenti e al terzo posto nella valutazione elaborata in base all’impatto del corso sulla carriera. Ideato da Marco Brunelli, ex direttore della Lega Calcio Serie A e oggi direttore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il master ha visto la partecipazione di docenti e professionisti come Fabio Santoro, ex studente del corso e oggi direttore marketing della Lega Calcio Serie A, che proprio nei mesi scorsi era salito in cattedra sul Titano. Il calendario delle attività prevede fra le altre cose lezioni, incontri con professionisti del settore e project work. Distribuito in 20 settimane, è seguito da stage mirati nei quali i rapporti ventennali con i principali esponenti del sistema sportivo italiano contribuiscono a un'interessante ventaglio di opportunità, calibrate per ogni iscritto. La prossima edizione sarà aperta a 25 studenti, selezionati nel novembre prossimo. Le lezioni prenderanno il via nel febbraio 2020. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “offerta formativa”.