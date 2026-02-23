Manca una settimana all’arrivo di SMUVI: da oggi è possibile prenotare le corse

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano sette giorni all’avvio ufficiale di SMUVI, il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata che entrerà in funzione lunedì 2 marzo 2026, segnando un cambio concreto nel modo di muoversi all’interno della Repubblica di San Marino. A partire da oggi, i cittadini possono già prenotare le corse che saranno operative dal 2 marzo, iniziando così a prendere confidenza con un sistema pensato per rendere gli spostamenti più semplici, flessibili e vicini alle reali esigenze quotidiane. SMUVI nasce per superare i limiti del trasporto tradizionale, introducendo un modello dinamico che si adatta alle richieste degli utenti. Non più orari rigidi e percorsi prestabiliti, ma un servizio che risponde alle necessità di chi si sposta per lavoro, studio, commissioni o tempo libero, garantendo una copertura più capillare del territorio. La prenotazione delle corse è semplice e accessibile:

tramite applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play;

oppure telefonicamente allo 0549 883700, per assicurare l’utilizzo del servizio anche a chi non ha dimestichezza con lo smartphone.

Questa fase che precede l’avvio ufficiale rappresenta un passaggio importante: consente ai cittadini di esplorare il funzionamento del servizio, familiarizzare con gli strumenti digitali e prepararsi a un nuovo modo di vivere la mobilità pubblica. L’obiettivo è chiaro: offrire un trasporto più efficiente, inclusivo e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita e di accompagnare la Repubblica verso un modello di mobilità più moderno e intelligente. Il consiglio, per chi non lo avesse ancora fatto, è semplice: scaricare subito l’app SMUVI, registrarsi e iniziare a prenotare le prime corse. Il futuro degli spostamenti è ormai alle porte. L’appuntamento è fissato: dal 2 marzo SMUVI è operativo. Manca una settimana. Il cambiamento è già in movimento.

C.s. AASS





