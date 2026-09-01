Mancati versamenti contributivi: entro il 15 settembre vanno aggiornati i recapiti su ARPA

Mancati versamenti contributivi: entro il 15 settembre vanno aggiornati i recapiti su ARPA.

L’istituto per la Sicurezza Sociale invita i lavoratori dipendenti a registrarsi o ad aggiornare i propri recapiti sul portale “ARPA” entro il 15 settembre 2026. L’aggiornamento è necessario per ricevere le notifiche relative alle comunicazioni sui mancati versamenti degli oneri previdenziali e sociali. Il nuovo servizio dà attuazione alla Legge 158/2025 e al Regolamento 7 agosto 2026 n.24, che definisce le modalità operative di comunicazione da parte dell’ISS ai lavoratori subordinati nei casi previsti dalla norma. A partire dal 1° ottobre 2026, infatti, l’Istituto invierà tramite e-mail o SMS le comunicazioni nei casi in cui, per tre mensilità, anche non consecutive, il datore di lavoro non abbia versato per intero i contributi previdenziali dovuti, sia per il primo pilastro previdenziale, sia per FONDISS. In questa prima fase di avvio, l’ISS prenderà in considerazione le verifiche sui contributi non versati effettuate dall’Ufficio al 31 agosto 2026. Le prime comunicazioni riguarderanno le posizioni relative al bimestre febbraio-marzo 2026 e quelle in cui non sia stato rispettato un piano di rateizzazione già accordato. Le comunicazioni ai dipendenti saranno disponibili in un’apposita sezione del portale “ARPA”, accessibile tramite il Portale Internet dell’Amministrazione (www.gov.sm). Attraverso tale sezione, il lavoratore potrà visualizzare l’indicazione delle mensilità per le quali il datore di lavoro non abbia ottemperato al pagamento dei contributi previdenziali. Quando una comunicazione sarà resa disponibile su “ARPA”, il lavoratore riceverà una notifica all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono cellulare indicato sul portale. La notifica conterrà l’invito a collegarsi ad “ARPA” per prendere visione delle informazioni. Per consentire il corretto invio delle notifiche, gli interessati devono quindi collegarsi al portale “ARPA” entro il 15 settembre 2026 e inserire o aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica oppure il proprio numero di telefono cellulare. Si rammenta che l’utilizzo del portale “ARPA” richiede la preventiva registrazione al Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione. Per i non residenti in possesso di codice ISS è stata introdotta una procedura semplificata di registrazione tramite l’utilizzo dei dati SMaC, in sostituzione dei documenti di identità precedentemente richiesti. La procedura consente di registrarsi e gestire il proprio profilo in autonomia. Per informazioni, supporto o assistenza è possibile contattare l’Ufficio Contributi, Ispettorato e FONDISS al numero 0549 994328, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

Comunicato stampa - ISS

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