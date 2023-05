Mancini-Simoncini. Espulsi: ma da cosa?

Apprendiamo, tramite la divulgazione di una nota ufficiale, di essere stati espulsi dal Partito Socialista a seguito della decisione da parte della Direzione. Nei fatti siamo stati espulsi da parte di una organizzazione politica di cui non facevamo più parte arrivando, in ultima istanza, a non partecipare alla assemblea degli aderenti tenutosi i primi mesi dell'anno. Una scelta, ed è giusto sottolinearlo, condivisa insieme ad altri compagni che hanno sostenuto il processo di costituzione di Alleanza Riformista. Ma - come si suole dire - la domanda sorge spontanea: la Direzione del PS ci espelle, quindi, da che cosa? La grande verità è che duumvirato "Casali - Volpinari" deve dire qualcosa, qualsiasi cosa per dimostrare di esistere. D'altronde, da quel che si dice, i pochi e spuntati cavalli di battaglia finora proposti - a partire dalla critica al processo di integrazione europea - verranno (nelle prossime settimane) defalcati dal dibattito pubblico al fine di "tranquillizzare" qualche interlocutore impegnato nel processo di aggregazione socialista con il PS: i patti parasociali hanno, sempre e comunque, il loro peso. Ognuno fa, quindi, quel che può: ci sta. Tanti auguri!

cs Alessandro Mancini – Giacomo Simoncini

