Mangiarotti: Forse si poteva scrivere «ministr*», ma come pronunciarlo? Don Mangiarotti interviene nel botta e risposta tra Uds e Carlo Romeo

Caro Direttore,

non è la prima volta che vieni bacchettato dalle Erinni femministe. La loro furia per le battaglie inutili ma politically correct è davvero encomiabile. Non passa giorno che scoprano ovunque i segni del male antifemminista, omofobo, antiabortista, antilibertario, insomma. E che scaglino i loro dardi infuocati e minacciosi contro coloro che non sono «allineati». Ed è per questo che tutt* (visto che prudenza!) in nome della libertà sono i/le più intransigenti nel chiedere che le voci discordanti siano silenziate, come ai tempi della bella censura fascista e stalinista (ora in compagnia di Xi Jinping, che proprio per quella bella censura ci ha riempito del suo orrendo virus). Conosco sulla mia pelle purtroppo questi metodi e credo che i cittadini sammarinesi prima o poi se ne stancheranno: liberi ab utroque sarà anche libertà dalle fastidiose noie di chi imperversa chiedendo aiuti censori ad ogni potere che è riconosciuto tale solo se è d’accordo con loro. Ricordi anche tu, credo, il famoso slogan sessantottino «la fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà». Come il verso di Dante «Non ragioniam di lor ma guarda e passa» (Inf. III, 51). Ed effettivamente tutta questa foga iconoclasta fa solo sorridere, come del resto hai ben risposto ora e le altre volte. Credo che sia giunto il tempo di mettere da parte schemi obsoleti e tentare, al di là delle trite e ritrite affermazioni che paralizzano nel confronto, di ragionare su ciò che conta veramente nella comunità umana, abbattendo steccati ottocenteschi e riprendendo la capacità di lavorare insieme. In questo quando Giovanni XXIII si rivolgeva «agli uomini di buona volontà» aveva indicato una strada fruttuosa. Speriamo di poterla percorrere! Buon lavoro!

Don Gabriele Mangiarotti



