Manifestazione con gli amici di Arbe

Buon giorno, abbiamo il piacere di informarvi in merito al Palio intitolato Uniti nell’amicizia tra i balestrieri di Arbe e di San Marino. Qui di seguito troverete il programma della giornata. Sabato 21 settembre 2024 Ore 10:30 – 12;30 tiri di prova riservato ai tiratori di Arbe - Cava dei Balestrieri, Ore 11:00 incontro presso l’Ente Statale del Turismo alla presenza delle Istituzioni Politiche della Repubblica di San Marino e del SINDACO di ARBE e una delegazione dei Balestrieri di Arbe e di San Marino. Ore 15:00 Vestizione sia dei Balestrieri Sammarinesi e di ARBE presso la sede della Federazione Balestrieri in contrada Omerelli 51 citta, Ore 15:45 Partenza del corteo per le vie della città, arrivo alla cava dei Balestrieri. Ore 16:00 Inizio della Manifestazione – Palio Uniti nell’Amicizia Ore 17:30 fine della manifestazione. Vi chiediamo gentilmente di darne adeguata informazione. Nel ringraziarvi cogliate l’occasione per salutarvi cordialmente.

Il vice Presidente Mirco Battazza