Manifestazione CSdL con corteo di auto sabato 19 dicembre ore 10.00 - Da Serravalle a San Marino Città

Continuano le iniziative pubbliche della CSdL a sostegno delle proprie posizioni sul Bilancio previsionale 2021 e sulle principali tematiche del momento.

Per sabato 19 dicembre la Confederazione del Lavoro ha organizzato una manifestazione attraverso un corteo di macchine, con partenza alle ore 10.00 dal parcheggio del Multieventi, a Serravalle. Il corteo imboccherà la Superstrada fino a Borgo Maggiore, salirà verso la Porta del Paese, per raggiunge la rotatoria della stazione; si prenderà poi la strada per Murata e si percorrerà la Strada Sottomontana (eventualmente il tragitto tra Borgo e la Sottomontana potrà essere percorso una seconda volta).

Di seguito riportiamo le posizioni che la CSdL intende sostenere con la manifestazione di sabato. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare!



DEBITO PUBBLICO - Il PdL di Bilancio previsionale 2021 si limita ad una semplice presa d'atto di uno sbilancio ben superiore a 100 milioni di euro, che si somma ad un debito complessivo considerevole causato quasi interamente dai dissesti bancari. Il Governo prevede di intervenire con alcune riforme, tra cui quella previdenziale e delle imposte dirette ed indirette, ma senza indicare il previsto risultato economico. Riforme che andranno realizzate solo con il coinvolgimento e la condivisione delle parti sociali. Non vi è un piano di risanamento e razionalizzazione della spesa, e soprattutto manca un progetto per rimettere in condizioni il sistema bancario di superare le forti criticità e tornare a fornire liquidità all'economia e al sistema paese.

PRESTITO INTERNAZIONALE - Le risorse per il "Prestito ponte" vanno ricercate prioritariamente sul mercato interno, o da investitori istituzionali in capo all’Italia e all’Unione Europea. Vanno aperti i canali necessari per accedere ai "Recovery Funds", possibilità prevista anche per i Paesi non facenti parte integrante dell'UE. L'Esecutivo ha percorso questi canali? E se lo ha fatto, perché non hanno prodotto risultati? È comunque inaccettabile che questa iniziativa sia portata avanti in segretezza, impedendo un clima di trasparenza, confronto e collaborazione. Solo da “indiscrezioni” giornalistiche apprendiamo che il soggetto erogatore sarebbe una società finanziaria privata di uno Stato USA (che si configura come paradiso fiscale). Vogliamo conoscere il tasso di interesse, le modalità di restituzione e le garanzie poste per questa operazione.

TITOLO IRREDIMIBILE - Questa misura, volta a trasformare il cosiddetto 5ter, non convince per nulla; è solo un pezzo di carta non coperto realmente da nessuno, che lo Stato affida a Cassa di Risparmio, senza prevedere un piano credibile per la sua collocazione. Non si può pensare di trasformare un debito in un credito utilizzando una semplice alchimia tecnica! Questo intervento oltretutto produrrà un'ulteriore uscita per il Bilancio pubblico, corrispondente agli interessi da pagare a Carisp.

EQUITÀ FISCALE - Va realizzato un riequilibrio della tassazione che salvaguardi le famiglie meno agiate e con maggiori carichi familiari, e al contempo vanno previsti più incisivi e approfonditi controlli, anche correlati al tenore di vita, sulle persone fisiche e società che ancora oggi eludono o evadono il fisco. Questo riequilibrio ed il recupero dell’evasione possono ridurre l’impatto di altri interventi, auspicando che la ripresa dell’economia e degli investimenti incrementino la base imponibile. È altresì necessario avere un completo aggiornamento dei dati economico/fiscali e relativi alle transazioni SMaC, nell'ottica di realizzare un sempre più efficace accertamento di tutti i ricavi delle attività economiche.

FONDO PENSIONI - Durante l'incontro del 14 dicembre sul bilancio 2021, il Segretario per le Finanze ha comunicato verbalmente che non sarebbero stati versati 28 milioni di euro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, contrariamente a quanto previsto per legge. Nella seduta del Consiglio del 15 dicembre, lo Stesso Segretario Gatti ha invece dichiarato che tale versamento sarà fatto. Prendiamo atto di questo cambiamento, e verificheremo alla prova dei fatti se il Segretario Finanze manterrà fede alle sue parole.

AMMORTIZZATORI SOCIALI - A seguito dell’ulteriore prelievo voluto dal Governo con il bilancio di assestamento 2020, la Cassa di Compensazione non potrà coprire il disavanzo causato dal massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali quale conseguenza dell’emergenza sanitaria. Ora sarebbe iniquo e controproducente aumentare le aliquote a carico di lavoratori ed imprese. Occorrerà prevedere espressamente la copertura da parte del Bilancio dello Stato, direttamente o attraverso il Fondo straordinario istituito per il sostegno ai lavoratori e alle imprese.

REDDITO MINIMO FAMILIARE - I cittadini che beneficiano del reddito minimo familiare sono solo coloro che si trovano quasi a livello di povertà assoluta. Chiediamo di ampliare i requisiti aumentando in maniera significativa la quota del reddito pro-capite mensile.

MAGISTRATURA - È indispensabile che la Magistratura faccia tutto quanto necessario, con tempestività ed incisività, per accertare e perseguire i colpevoli di tutte le gravissime vicende di malaffare che hanno afflitto il nostro Paese, tra cui quella di Banca CIS, descritta nella relazione della omonima commissione di inchiesta. Occorre far emergere le connivenze e gli intrecci politico/affaristici e attivare i sequestri sui beni dei responsabili, anche tramite rogatorie internazionali. La Magistratura va liberata da ogni condizionamento da parte della politica, attraverso una riforma che preveda la completa esclusione dei partiti dal suo organo di autogoverno.







