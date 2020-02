Manifestazione di interesse all’attività di vendita prodotti tipici e somministrazione cibi e bevande in Via Eugippo nei giorni 7 – 10 maggio 2020 in occasione della 93° Adunata Nazionale Alpini 2020/Rimini-San Marino

L’Associazione Nazionale Alpini (ANA) organizza periodicamente, con cadenza annuale, un raduno nazionale nelle città d’Italia. Per il 2020 l’Adunata è stata assegnata a Rimini e San Marino e si svolgerà nei giorni 7-8-9-10 Maggio. Si prevede la partecipazione di circa 500.000 persone. A San Marino saranno previste varie iniziative nonché sfilate ed esibizioni di Cori e Fanfare. A tale proposito si comunica la possibilità di allestire in centro storico, per tutto il periodo dell’Adunata, delle baite in legno, di proprietà dell’Ufficio del Turismo, per la vendita di prodotti tipici enogastronomici del territorio sammarinese e/o la somministrazione di cibi e bevande a base di tipicità di San Marino. Le baite saranno collocate in Via Eugippo, San Marino Città, e saranno operative in orario da definire. Si precisa che il noleggio della baita con relativo allaccio elettrico avrà un costo forfettario di 50 Euro al giorno, per un totale di 200 Euro per l'intero periodo. I richiedenti dovranno farsi carico del rispetto della legislazione vigente in materia di protezione civile, antincendio, sicurezza degli impianti, tutela della salute e fiscalità per l’intero periodo della manifestazione. Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio del Turismo (eventi.turismo@pa.sm) che valuterà le richieste pervenute. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 15 Aprile p.v. Si comunica che per informazioni sommarie circa le normative applicabili relativamente alle autorizzazioni sanitarie temporali, lavoro occasionale durante manifestazioni ed altri aspetti pertinenti, il Settore Eventi dell’Ufficio del Turismo è disponibile (0549 882914), fermo restando la competenza specifica dei singoli Uffici pubblici preposti.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo