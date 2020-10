Manifestazione di interesse per la selezione di prodotti sammarinesi da porre in vendita nel padiglione della Repubblica di San Marino a Expo 2020

Dubai L'Esposizione Universale 2020di Dubai è stata riprogrammata, causa pandemia covid 19, ed aprirà le porte dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. La Repubblica di San Marino parteciperà all’Expo con un proprio padiglione espositivo di 240 mq., all’interno del quale è stata prevista un’area vendita. Al fine di poter meglio rappresentare la storia e le tradizioni della Repubblica di San Marino il Commissariato Generale del Governo sammarinese per l’Esposizione Universale 2020 di Dubai indice una manifestazione di interesse riservata a imprese sammarinesi con l’obiettivo di ricercare e selezionare prodotti artigianali e della filiera agroalimentare del territorio da porre in vendita all’interno del padiglione di San Marino ad Expo 2020 Dubai. Le condizioni della partecipazione ed i dettagli operativi della selezione dei prodotti ammissibili e della logistica per la spedizione a Dubai sono definiti nell’avviso pubblico scaricabile dal sito https://www.agency.sm/san-marino-expo-2020. La manifestazione di interesse deve essere compilata dai soggetti interessati in ogni sua parte con tutta la documentazione richiesta e dovrà successivamente essere caricata sul sito https://www.agency.sm/san-marino-expo-2020 oppure inviata all’indirizzo email: infoexpo2020@gov.sm entro e non oltre il 16 novembre 2020

Per maggiori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Operativo del Commissariato Generale del Governo sammarinese per l’Esposizione Universale 2020 Dubai - Contrada Omagnano, 20, 47890 San Marino –Tel. 0549 882408 – 5822.