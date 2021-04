Manifestazione "Emergenza: tra Salute e Libertà"

Manifestazione "Emergenza: tra Salute e Libertà".

l'Associazione Salute Attiva assieme al Gruppo San Marino Libera organizza per domenica 18 aprile, dalle ore 14:30 una manifestazione che si terrà al Parco Ausa di Dogana, dal titolo: "Emergenza: tra Salute e Libertà". Ad oltre un anno dall’inizio di un’emergenza sanitaria che ha interessato e condizionato ogni ambito della nostra vita, da quello sociale a quello sanitario, fino all’educazione dei nostri figli e all’isolamento dei nostri anziani, per non parlare della chiusura delle attività economiche con conseguente perdita del lavoro da parte di molte persone, ci ritroviamo allo stesso identico punto. Decreti a volte incomprensibili, altri inutili e non fondati su evidenze scientifiche. Chiusure, scuola a distanza, isolamento, che hanno inciso poco o niente sul trend della situazione generale. San Marino, antica terra della libertà, ha visto in questi ultimi mesi una limitazione senza precedenti delle libertà individuali dei propri cittadini, dall’ambito privato a quello pubblico. E’ nostra intenzione, con la manifestazione di domenica, dire basta a tutto ciò a favore di politiche che vadano nella direzione di cure domiciliari precoci, le uniche veramente capaci di evitare la degenerazione dei sintomi e il ricovero, a favore di una vera prevenzione e della costruzione della salute in ogni momento, promuovendo stili di vita sani, integrazione alimentare, lo sport ed il movimento per tutte le fasce d’età. L’evento organizzato per domenica dalla nostra associazione in collaborazione con gruppi spontanei sorti a San Marino negli ultimi tempi, va nella direzione di quella libertà che per millenni siamo stati capaci di conservare nella nostra comunità, libertà anche di scelta terapeutica. Non diciamo no al vaccino ma diciamo un NO forte alla sua obbligatorietà stanti i molti dubbi sulla sua sicurezza e sulla sua efficacia dal momento che potrà garantire una copertura immunitaria di pochi mesi, che non blocca la catena di trasmissione del virus, tanto che si dovranno mantenere le stesse misure di prevenzione adottate finora, ma che favorirà la comparsa di varianti che ci faranno ritornare, nella migliore delle ipotesi, al punto di partenza. Manifestiamo per una scuola che accolga ed educhi alla socialità e alla tolleranza verso chi la pensa in modo diverso, che lo faccia in presenza e a tempo pieno, che lo faccia senza mascherine perché l’espressività dei volti possa tornare a ridare ai bambini e ragazzi quella direzione di crescita che hanno perso con la scuola a distanza. Chiediamo l’adeguamento degli edifici scolastici per quello che riguarda la qualità dell’aria e l’incentivazione dell’outdoor education oltre all’adeguamento ed ottimizzazione dei trasporti, principali sospettati di essere fonte di contagio. Per questa manifestazione hanno deciso di essere con noi personalità importanti del mondo scientifico, educativo e legale tra cui Patrizia Sabatini (sociologa, accompagnatrice nel fine vita) che ci condurrà in un percorso legato alla paura e all’isolamento delle persone nella malattia, Loris Falconi (filosofo e counselor) che affronterà il tema della libertà, Jenny Gaia Ficcadenti (madre, insegnante e referente dell’organizzazione “la scuola che accoglie”) che ci condurrà in un viaggio attraverso il dramma della didattica a distanza e della scuola con le attuali limitazioni di contatto legate anche all’utilizzo della mascherina, l’avvocato Alessandro Fusillo del Movimento Libertario che illustrerà gli aspetti legali dei trattati internazionali riguardo le libertà personali, il dottor Massimo Muccioli che affronterà il tema della salute dal punto di vista della sua costruzione quotidiana secondo i dettami della medicina tradizionale cinese ed, infine, il dottor Andrea Stramezzi, principale esponente del gruppo di medici che ha da subito capito l’importanza delle terapie domiciliari precoci contro il COVID e che ci parlerà di questo approccio. Chiunque si rivede in queste motivazioni è il benvenuto domenica al Parco Ausa di Dogana (zona campo da basket) e sono altresì benvenuti anche coloro che non si rivedono in questo, ma intendono informarsi per il bene di tutti.

cs Salute Attiva San Marino Libera



I più letti della settimana: