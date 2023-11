Manifestazione per la pace

Manifestazione per la pace.

Di fronte alle notizie che arrivano da Gaza e le dichiarazioni che si rincorrono, che a tutto fanno pensare tranne che ad un cessate il fuoco, come gruppo di ragazze e ragazzi abbiamo deciso di non rimanere indifferenti, di non astenerci: l’appuntamento è per SABATO 11 NOVEMBRE 2023, alle ore 16:00 in Piazza della Libertà per la Manifestazione per la Pace.

L’attuale escalation di violenza in Israele e in Palestina è senza precedenti. Sono già migliaia le vittime civili e la situazione umanitaria è drammatica.

Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi perpetrati da Hamas in Israele. I gruppi armati di Hamas hanno commesso crimini di guerra, ma la punizione non può e non deve essere estesa collettivamente a tutti i civili di Gaza.

Nella Striscia di Gaza, si sta assistendo a una delle più disperate crisi umanitarie, che sta colpendo più di 2,2 milioni di persone.

Dal 7 di ottobre le operazioni dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza hanno provocato la morte di oltre 10.000 civili, di cui più di 4.000 bambini. I cittadini della Striscia sono stati costretti a lasciare le proprie case distrutte, sono stati più volte privati dell’elettricità e della connessione internet e telefonica, rendendo così difficile il soccorso delle persone ferite per i bombardamenti. A Gaza scarseggiano il cibo, l’acqua potabile, e i medicinali. Sono stati attaccati ospedali, scuole, luoghi di culto dove i civili avevano cercato rifugio.

L’ONU ha definito questa situazione una crisi dell’umanità e da settimane indica che la via da seguire è chiara: un cessate il fuoco umanitario.

Di fronte a questa catastrofe non possiamo voltarci dall’altra parte e uniamo le nostre voci da San Marino nella richiesta di un immediato cessate il fuoco.

La pace ci sembra l’unica via per uscire dalla spirale di violenza delle ultime settimane, e l’unica possibilità per garantire la sicurezza di tutti i popoli.

Chiediamo che tutte le istituzioni si impegnino ad affrontare con urgenza la crisi umanitaria a Gaza e a condannare le violazioni dei diritti umani.

Chiediamo che sia assicurato l’accesso a cibo, acqua, carburante, forniture mediche, elettricità e aiuti umanitari per tutta la popolazione.

Lo stato di San Marino si è astenuto dalla votazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiedere una tregua umanitaria immediata e duratura nella Striscia di Gaza.

Ci dissociamo da questo silenzio e ci diamo appuntamento in piazza per far sentire la nostra voce e per non sentirci sole e soli davanti alle sofferenze causate dalla guerra.

Siamo convinti che ci sono tante persone, qui a San Marino, che condividono questi sentimenti e per questo rinnoviamo l’invito: sabato 11 novembre 2023, alle ore 16:00, in Piazza della Libertà, per non rimanere indifferenti, per far sentire la nostra voce.

C.S. Gli organizzatori della manifestazione

