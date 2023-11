Manifestazione per la pace: RETE plaude all’iniziativa spontanea dei cittadini

In tutto il mondo i cittadini di ogni età, etnia, credo, appartenenza politica, stanno manifestando da settimane per chiedere la pace in Medio Oriente, per condannare gli attacchi terroristici di Hamas e i crimini contro l’umanità del Governo Israeliano che, come sottolineato anche nel rapporto di Amnesty International di febbraio 2022, da decenni impone un sistema di apartheid contro i palestinesi. Gli stessi israeliani stanno manifestando in tutto il mondo per chiedere la fine della tragedia e libertà per la Palestina.

La voce della popolazione della Repubblica di San Marino è una delle poche che ancora non si è sentita. Anzi, peggio, quando avrebbe dovuto esprimersi nei contesti internazionali, ha fallito miseramente l’obiettivo che il Consiglio Grande e Generale aveva così chiaramente fissato.

Bene hanno fatto i cittadini, quindi, ad organizzarsi spontaneamente per dare vita ad una manifestazione per la pace, prevista per sabato 11 novembre in piazza della Libertà e che, come si legge nel manifesto dell’evento, si dissociano dall’astensione di San Marino alla risoluzione dell’Onu che chiedeva il cessate il fuoco. Anche RETE invita tutti quanti a prendervi parte, per la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale che devono sempre avere la priorità e per i quali è sempre giusto battersi, anche a costo di sacrificare interessi geopolitici.

Movimento RETE

