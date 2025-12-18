Manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel registro UNESCO, onorificenze per Meris Monti e Giovanna Fadiga

Manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel registro UNESCO, onorificenze per Meris Monti e Giovanna Fadiga.

In data odierna (18 dicembre 2025) gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno conferito la Medaglia al Merito di Prima Classe (Medaglia d’Oro) alle Professoressa Meris Monti e l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di San Marino nel grado di Gran Croce alla Professoressa Giovanna Fadiga. Un riconoscimento da parte delle più alte Istituzioni nei confronti del grande impegno profuso e indispensabile supporto dato dalle stesse a un prestigioso traguardo: l’iscrizione lo scorso mese di aprile del Manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel prestigioso Registro della Memoria del Mondo dell’UNESCO, nel corso della 221^ Sessione del Consiglio Esecutivo dell’UNESCO, un momento celebrativo del valore universale di un documento fondamentale per la storia e l’identità della Repubblica di San Marino, dell’Italia e della Croazia, Paesi che hanno congiuntamente avanzato la candidatura. Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Ambasciata di Italia a San Marino, grazie all’impegno dell’allora Ambasciatore Sergio Mercuri e della consorte, la Professoressa Maria Giovanna Fadiga, che ha curato con dedizione il progetto, e dalla Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO, presieduta dalla Professoressa Meris Monti. La candidatura era stata depositata nel maggio 2024, a completamento di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca e collaborazione. Il manoscritto rappresenta un documento di eccezionale valore storico e paleografico, oltre a un forte simbolo delle radici comuni e dei forti legami culturali che uniscono le comunità affacciate sul Mare Adriatico. I Capitani Reggenti con motivata e forte soddisfazione hanno sottolineato il valore e il significato dell’autorevole riconoscimento tributato ad un volume che rappresenta una fonte preziosa per la conoscenza delle origini della Repubblica di San Marino. Si tratta, infatti, di un risultato senza precedenti: è la prima volta che un singolo bene documentario viene iscritto nel Registro su proposta congiunta di tre Stati sovrani, a testimonianza del suo valore storico e culturale. Il Registro Memoria del Mondo è un programma UNESCO istituito nel 1992, per promuovere la conservazione e l’accesso al patrimonio documentario di rilevanza mondiale. Tale iscrizione rappresenta un significativo riconoscimento del valore universale del documento e contribuisce alla sua valorizzazione a livello internazionale.

“Il risultato raggiunto - afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari - porta con sé l’alto senso della ricerca delle fonti originali e autentiche della statualità sammarinese e la conferma della considerazione di cui la Repubblica gode nel più ampio contesto multilaterale”

“Grazie al prezioso e congiunto impegno profuso San Marino - afferma il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini - può fregiarsi dell’ennesimo riconoscimento di qualità del suo patrimonio culturale che sempre più ampia gli orizzonti e diventa di valore mondiale”.

“Il riconoscimento rappresenta un sigillo sul valore universale di un documento straordinario, ma è altresì la celebrazione di una storia condivisa che unisce le sponde dell’Adriatico e che affonda le sue radici nei valori di libertà e autodeterminazione incarnati dal nostro Santo Fondatore e dalla comunità che da lui prese vita- ricorda il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi.

C.s. - Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per gli Affari Interni e per l'Istruzione e la Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: