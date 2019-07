Manuel Canini resta al Cosmos

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos e l’attaccante Manuel Canini hanno raggiunto l’intesa per proseguire insieme per un’altra stagione. Il giocatore italiano, classe 1993, si dice soddisfatto della permanenza per il secondo anno di fila al club gialloverde di Serravalle e si è già prefissato due obiettivi per l’annata calcistica 2019-2020: segnare di più e conquistare, assieme ai suoi compagni di squadra, l’accesso ai playoff del campionato. “Io e la società ci siamo incontrati a inizio settimana e, in modo molto tranquillo e sereno, abbiamo raggiunto senza problemi l’accordo per andare avanti insieme per un altro anno – dichiara la punta ex Stella San Giovanni, Savignanese e Santarcangelo -. Sono veramente contento di essere rimasto al Cosmos. Abbiamo disputato una buona stagione l’anno scorso, peccato solo per il mancato accesso alla fase finale del campionato attraverso lo spareggio contro la Juvenes/Dogana. Il prossimo anno ce la metteremo tutta per centrare finalmente la qualificazione ai playoff scudetto, è il nostro obiettivo principale. La partita più bella della mia prima stagione in maglia gialloverde è stata senz’altro la partita di andata degli ottavi di finale di Coppa Titano, in cui ho realizzato una doppietta decisiva per la vittoria contro il Pennarossa. Mi sarebbe piaciuto tanto segnare un altro gol decisivo nello spareggio playoff di campionato, ma purtroppo non ce l’ho fatta. Voglio riscattarmi nella prossima annata sportiva realizzando più reti”.

c.s. S. S. Cosmos