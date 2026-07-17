Manuel Ciavatta nominato presidente del gruppo consiliare del Pdcs

Manuel Ciavatta nominato presidente del gruppo consiliare del Pdcs.

Il Gruppo Consigliare del PDCS si è riunito oggi pomeriggio, venerdì 17 luglio, e ha designato unanimemente il Consigliere Manuel Ciavatta quale Presidente del Gruppo Consigliare in sostituzione di Massimo Andrea Ugolini nominato Segretario di Stato alla Sanità. Esprimendo la propria gratitudine al Capogruppo uscente per l’operato svolto in questa prima parte della Legislatura, il Gruppo Consigliare del PDCS formula al nuovo Segretario alla Sanità e al nuovo Capogruppo i migliori auspici per un proficuo svolgimento del proprio mandato. Il Gruppo Consigliare ha preso atto, inoltre, della nomina del Consigliere Lorenzo Bugli quale Coordinatore dei Giovani dell’IDC-CDI, di cui il PDCS è membro a pieno titolo, ed esprime le proprie congratulazioni per l’incarico ricevuto.

C.s. PDCS

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