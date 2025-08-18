Manutenzione all'illuminazione, chiuso temporaneamente il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale (P4)

Si rende noto alla cittadinanza che resterà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 20 agosto, il piano -1 del parcheggio dell’Ospedale di Stato (il “P4” – situato sotto l’istituto di credito). La chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, come già avvenuto la scorsa settimana nel piano sottostante. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l'area sarà transennata già dalle 22:00 di martedì 19 agosto. Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell'Ospedale di Stato, in particolare quello multipiano in via La Toscana.

C.s. - Istituto per la Sicurezza Sociale