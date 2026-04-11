Manutenzione del territorio e cantonieri: numero dedicato per le Giunte di Castello

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprime un sentito apprezzamento e ringraziamento all’AASLP per il costante e qualificato lavoro svolto sul territorio, con particolare riferimento alle attività di manutenzione e alla gestione dei cantieri. L’impegno quotidiano degli operatori, unito a una rinnovata organizzazione dei servizi, sta consentendo di migliorare in maniera concreta l’efficienza e la tempestività degli interventi, garantendo al contempo una maggiore cura e attenzione al territorio. In tale contesto, si evidenziano i risultati positivi del nuovo modello operativo adottato, che si sostanzia nella suddivisione del territorio in nove zone omogenee, affidate al servizio cantonieri.

Ogni zona comprende specifici tratti stradali per le attività di sfalcio e sorveglianza ed è assegnata a una coppia stabile di operatori, dotata di un mezzo dedicato, al fine di assicurare una presenza capillare, continuativa e riconoscibile. Un ulteriore elemento qualificante del modello è rappresentato dalla possibilità, per le Giunte di Castello, di contattare direttamente il responsabile del servizio attraverso uno specifico numero telefonico, così da facilitare la gestione delle segnalazioni e rendere ancora più immediato il rapporto tra territorio e struttura operativa, in sinergia con il servizio “Segnalazioni Territorio” già attivo sul portale istituzionale Gov.SM Servizi Online.

Si tratta di un’evoluzione organizzativa significativa che valorizza il ruolo del cantoniere, ne rafforza il senso di responsabilità e contribuisce a costruire un rapporto diretto e virtuoso tra cittadini, Giunte di Castello e operatori, con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio.

La Segreteria invita pertanto i cittadini a utilizzare i canali a disposizione, rivolgendosi alle Giunte di Castello competenti o al servizio “Segnalazioni Territorio” sul portale istituzionale, per contribuire attivamente alla cura e al decoro del territorio.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente











