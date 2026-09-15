Mappatura delle competenze e sviluppo economico: parte la nuova indagine sui fabbisogni del tessuto produttivo sammarinese

Connettere in modo puntuale le esigenze del mondo d’impresa con la programmazione formativa e le politiche attive dell’occupazione: con questo obiettivo strategico prende il via la seconda edizione dell’indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali. Promossa dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica, la rilevazione si avvale della collaborazione dell'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) e del confronto periodico con le organizzazioni sindacali e datoriali. In una fase in cui l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ridisegnano i modelli organizzativi, disporre di dati nitidi e aggiornati rappresenta una leva indispensabile per il sistema Paese. La mappatura punta a delineare le traiettorie di evoluzione dei diversi settori economici della Repubblica, evidenziando i profili di difficile reperimento, le abilità tecniche emergenti e le priorità di riqualificazione del personale. L'accesso alla rilevazione avviene tramite la piattaforma online del Portale OPEC. L’architettura del questionario è concepita per garantire un'adesione agevole e sintetica, articolandosi in due sezioni: un'analisi della struttura occupazionale presente e una proiezione sulle necessità d'inserimento e di competenze previste per il prossimo futuro. «Pianificare lo sviluppo economico della Repubblica significa innanzitutto ascoltare chi genera valore e lavoro ogni giorno», dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. «La precisione dei nostri interventi pubblici – dall'orientamento scolastico e universitario alle misure di politica attiva – è direttamente collegata alla qualità delle informazioni che raccogliamo insieme alle imprese. Invito tutti gli imprenditori a partecipare con determinazione: ogni contributo è fondamentale per costruire strumenti formativi e normativi davvero capaci di sostenere la crescita del nostro tessuto economico». La procedura di inserimento dei dati si svolge interamente in modalità digitale. Tutte le informazioni raccolte saranno trattate in forma aggregata nel pieno rispetto della riservatezza, con il solo scopo di indirizzare le scelte di pianificazione strategica e di politica del lavoro dei prossimi mesi.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica









