Mar Nero, drone colpisce nave con bandiera di San Marino

Nella serata di ieri 12/01/2026, un drone ha colpito la nave General Cargo M/V BLUE BEAD (IMO 9171113), battente bandiera di San Marino. A seguito dell’evento, il dipartimento di Flag State ha avviato le procedure previste in caso d’incidenti. Al riguardo sono stati prontamente attivati i canali informativi internazionali, con priorità verso quelli istituzionali connessi al Ministero dei Trasporti ucraino, dal quale è pervenuta una prima conferma dell’accaduto, evidenziando che i danni alla nave risultano assenti o non significativi e che apparentemente non ci sono persone ferite.

Successivamente è stata contattata la Company della nave, che ha espresso apprezzamento per l’attivazione tempestiva delle procedure anche in assenza di una chiamata diretta di soccorso. La Company di nazionalità Greca, riferiva che l’unità stava lasciando il corridoio portuale a luci spente, secondo le indicazioni delle autorità ucraine, e che erano presenti alcuni danni, da meglio valutare, sul lato sinistro nave in prossimità di una delle imbarcazioni di salvataggio. Viene inoltre segnalato che un marittimo ha riportato un lieve infortunio a una mano, probabilmente avvenuto nelle concitate fasi successive all’evento. Nel corso della notte, le autorità ucraine hanno trasmesso al Registro Navale una nota informativa in cui si riferisce che, in data 12/01/2026, durante un allarme aereo, un drone d’attacco avrebbe colpito la nave “BLUE BEAD” in fase di partenza dal porto di Chornomorsk verso Ravenna (Italia), con a bordo 22 membri di equipaggio e un carico di 27.000 tonnellate di mais.

La nota indica che l’impatto avrebbe interessato il lato sinistro nave, causando il ferimento di un membro dell’equipaggio, non tale da richiedere ospedalizzazione, e che la nave ha proseguito la navigazione allontanandosi dalla zona di pericolo. In questi minuti prosegue il supporto da remoto da parte del Flag State alla Company, anche per lo sbarco del marittimo infortunato e per le attività di riparazione necessarie, riservandosi di approfondire l’accaduto al primo approdo sicuro. Ulteriori aggiornamenti verranno eventualmente forniti quando disponibili.

Comunicato stampa

San Marino Ship Register







