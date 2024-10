Mara Verbena arreda Casa dei Fiori Pezzali di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno: la leggendaria storia degli 883”

Casa dei Fiori Pezzali è uno dei luoghi dove inizia l’avventura musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883. La flower designer Mara Verbena riproduce per la serie TV Sky, il negozio di famiglia di Max Pezzali. Assoluta fedeltà a fiori, composizioni, bouquet, fine anni ’80. Prima puntata in onda, in esclusiva, domani sera su Sky

È la flower designer e vice presidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi) Mara Verbena, a curare gli arredi floreali di uno dei luoghi centrali nella serie Sky “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno: la leggendaria storia degli 883”, la Casa dei Fiori Pezzali di Pavia. Era il negozio di famiglia dove, alla fine degli anni ’80, un giovanissimo Pezzali, diventato poi insieme all’amico Mauro Repetto gli 883, aiutava i genitori consegnando a domicilio in sella al suo Ciao i bouquet ordinati dai clienti. Tra questi anche i mazzi di fiori che Maurizio Costanzo inviava, all'epoca via Interflora, a Maria De Filippi. “La storia del duo musicale ricostruisce con assoluta fedeltà e attenzione anche ai più piccoli particolari, l’immagine degli anni ’90. Ambienti, abiti, auto, arredi, sono ricostruiti nel minimo dettaglio – spiega Mara Verbena – il regista Sydney Sibilia, Luisa Iemma per le scenografie e di Giorgio Pizzuti per gli arredi, mi hanno chiesto di riprodurre con assoluta fedeltà l’ambiente della Casa dei Fiori Pezzali e soprattutto di utilizzare fiori e stili di composizione tipici di quel periodo”. “Ho lavorato sulle immagini del negozio e sulla mia memoria di fiorista e ho scelto i fiori recisi che andavano per la maggiore tra fine anni ’80 e primi anni ’90. Nelle inquadrature vediamo varietà di fiori come rose, lilium, gladioli, garofani, gerbere. È un vero e proprio 'come eravamo floreale'. Da sottolineare anche come tutti i fiori recisi provengano da produttori e cooperative Affi. Quindi solo fiori italiani, coltivati in modo naturale, da filiera corta e sostenibile. Devo ringraziare Dino Rossi della Cooperativa 3 Ponti di Sanremo, vero storico dei fiori. Lui era ed è grossista di fiori per tutti mercati italiani e ricorda bene quali varietà erano più di moda e tendenza in quel periodo”. Per Mara Verbena la nuova collaborazione con la produzione della serie TV, Sky Studios e Groenlandia, è l’ultimo, in ordine cronologico, dei suoi lavori per il mondo di spettacolo, televisione e cinema. La flower designer sammarinese negli anni passato ha creato il set floreale della fiction italiana “La Famiglia Gambardella” con Lello Arena (Rai3), con Luca Sardella e Janira Majello ha partecipato alla trasmissione Striscia la Notizia presentando gioielli realizzati con fiori (Canale 5). Sempre sulla rete ammiraglia Mediaset ha partecipato in diretta a “Il grande fratello Vip” con un workshop sulle creazione di bouquet per gli ospiti della casa. Ha poi collaborato con la trasmissione “Superquark” di Piero Angela, fornendogli fiori eduli. Ancora su Rai1, per quattro anni, ha seguito con un team di fioristi Affi installazioni, arredi e bouquet floreali, del Festival di Sanremo. Non è mancata neppure un’escursione hollywoodiana: nel 2014 è stata chiamata del produttori e registi a creare le scenografie a base di rose del set cinematografico sulla principessa di Montecarlo “Grace of Monaco”, interpretata Nicole Kidman. A questi si aggiungono gli arredi floreali delle due ultime edizioni del palco del “Concerto di Natale” in Vaticano, realizzati insieme a un team di fioristi Affi.