Mara Verbena e fioristi AFFI la Concerto Natale per pace in Vaticano.

A trent’anni dalla sua prima edizione, il Concerto di Natale torna all’Auditorium della Conciliazione (sabato 17 dicembre - inizio ore 17.00). Lo storico appuntamento assume quest’anno la denominazione di Concerto di Natale per la Pace. Un evento a cui l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi) si è sentita profondamente onorata di partecipare, donando il suo contributo alla realizzazione degli allestimenti floreali dell’Auditorium della Conciliazione, della serata di gala e dei bouquet omaggio per ognuno dei protagonisti e degli ospiti del Concerto di Natale. “Il ramo d’ulivo è da sempre il simbolo della pace e anche i fiori esprimono con forza e senza bisogni di alcuna parola lo stesso e fortissimo messaggio di amicizia e accoglienza tra ogni persona – spiega la flower designer sammarinese, Mara Verbena- Con le nostre creazioni non solo cerchiamo di rendere più bella la cornice di un concerto così bello e importante, ma di comunicare con arredi e bouquet il significato profondo di questo evento per il pubblico dell’auditorium e per chi lo vedrà in TV in occasione della Giornata Mondiale della Pace del primo gennaio”. Sono 10 le regioni italiane a cui si unisce anche Repubblica di San Marino, le regioni da cui provengono i 15 Flowers designer dello staff all’opera nell’Auditorium, già dal giovedì precedente il concerto: Anna Maria Procaccini (Campania), Antonio Milano e Flavio Ciccaglioni (Lazio), Michela Torti e Di Nunzio Nunziatina (Abruzzo), Marco Alessandroni (Marche), David Giovani (Toscana), Federico Giglio e Francesco Andronaco (Liguria), Antonio Russello (Piemonte), Diego Lipari (Lombardia), Patrizia Di Braida (Veneto), Antonio Trentini e Paolo Maffei (Trentino-Alto Adige) e Mara Verbena di San Marino. I bouquet, per la prima volta consegnati sul palco agli artisti, saranno composizioni dedicate alla pace, creati solo con “Fiori Italiani” donati da cooperative socie Affi: Cooperativa Flora Pompei e Del Golfo di Napoli, 3 Ponti di Sanremo, Flor Export di Viareggio, Fiorentia Trade di Reggio Calabria. Presentato da Federica Panicucci eseguito dall’Orchestra del Cinema Italiano, diretta dal Maestro Adriano Pennino, l’appuntamento del Natale in musica ha assunto quest’anno la denominazione di Concerto di Natale per la Pace. Una dedica importante e doverosa di fronte agli orrori delle guerre. Proprio per evidenziare come la pace stia più che mai al cuore di questo evento, la messa in onda di Canale 5 non avverrà come da tradizione la sera della Vigilia di Natale ma, sempre in prima serata, il primo gennaio 2023, in occasione della Giornata Mondiale della Pace. A stimolare la solidarietà sarà ancora una volta un progetto dei salesiani delle Missioni Don Bosco rivolto alla costruzione di un rifugio a Kiev ma è anche l’appello di tutti a sentirsi operatori di pace.





