Marcello (Fdi) con il viceministro Bignami all’aeroporto di Rimini.

Aeroporto di Miramare nodo cruciale per le prospettive turistiche di Rimini e di tutta la Riviera romagnola. “Durante la sua visita sul territorio riminese – afferma Nicola Marcello, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia - il Viceministro Bignami ha voluto incontrare i vertici dell’Aeroporto Fellini”. “Nell’occasione – prosegue Marcello – il Viceministro ha ribadito le linee guida del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, con particolare riferimento alle sue prospettive in ambito regionale, mentre da parte della società di gestione sono stati illustrati i piani di sviluppo infrastrutturale previsti per prossimi anni. A conclusione dell’incontro, entrambe le parti hanno concordato sulle notevoli possibilità di sviluppo dell’aeroporto e sulla sua importanza per il sostegno al turismo romagnolo e per far fronte alle esigenze di mobilità di cittadini ed imprese del territorio, rimandando – conclude il candidato di Fratelli d’Italia - ulteriori approfondimenti ad un prossimo incontro a gennaio presso il Ministero”.

