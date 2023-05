Marcianise, gli store Marlù volano a quota cinquantuno

Diventano 51 i negozi monomarca Marlù. Ieri mattina (25 maggio) nel Centro Commerciale Campania di Marcianise, il più grande shopping center della regione con 180 negozi e 25 punti ristorazione, è stato inaugurato il nuovo store campano, dopo i tre di Napoli, del marchio del gioiello per tutti creato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri. Il nuovo negozio, 80mq, è situato al piano terra, in corrispondenza dell'ingresso sud dell'edificio. L’apertura nel centro Commerciale Campania (Località Aurno), percepito e vissuto dal pubblico non solo come spazio per gli acquisti ma anche luogo d’incontro, dove passeggiare, pranzare, incontrare gli amici, è un nuovo passo in avanti nella crescita, espansione e successo di Marlù. Un percorso nato da un nuovo modo di pensare e proporre e rendere accessibili a tutti i gioielli. È una nuova categoria, lontana dai più tradizionali modi di intendere i gioielli: “Non più status symbol preziosi per i materiali, ma emblema di valori affettivi”. Le creazioni Marlù, infatti, intrepretano e anticipano le nuove tendenze, ma sono sempre traversali alle diverse identità di ogni cliente. Rompono non solo lo schema moda uomo/moda donna, ma superano ogni differenza di genere, identità, stile di vita. I gioielli Marlù consentono a chi li indossa di esprimere la sua personalità. È una visione sintetizzata con chiarezza dal payoff del marchio Marlù: Diversamente Tu.

