Marciapiede ciclopedonale sulla strada provinciale tra Coriano e Montescudo- Montecolombo, siglato protocollo d’intesa

I sindaci di Coriano, Gianluca Ugolini e di Montescudo-Montecolombo, Gian Marco Casadei hanno firmato un protocollo d’intesa per realizzare un marciapiede ciclopedonale nella strada provinciale di collegamento tra la frazione di Trarivi, nel comune di Montescudo-Montecolombo e la frazione di Cavallino, nel comune di Coriano. Un accordo che mira a potenziare il collegamento tra territori confinanti con la messa in sicurezza e riqualificazione del sistema infrastrutturale della mobilità lenta per la circolazione sicura di ciclisti e pedoni. Il marciapiede ciclopedonale, realizzato a fianco del piano carrabile, sarà lungo complessivamente 1050 mt, di cui 700 nel comune di Montescudo-Montecolombo e 350 mt nel comune di Coriano. Spetterà al comune di Montescudo-Montecolombo, individuato come Comune capofila, il compito di coordinare le necessità degli enti coinvolti e fare in modo che le attività vengano svolte nel rispetto delle tempistiche, per sfruttare le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale o comunitarie, che si rendano disponibili. Le amministrazioni firmatarie si impegnano a condividere tutte quelle azioni, strategie e risorse necessarie al conseguimento dell’obiettivo di potenziamento della mobilità sostenibile, di concerto e con la partecipazione della Provincia di Rimini. “La mobilità pedonale e ciclabile - afferma il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini – è un elemento importante per la riqualificazione dei sistemi di collegamento anche in ambito sovracomunale. In particolare, per i residenti di Cavallino, questo nuovo percorso migliorerà la sicurezza e il collegamento tra i due Comuni in un tratto complessivamente significativo per la popolazione locale”. “La realizzazione di questo marciapiede ciclopedonale fa parte del progetto della Amministrazione Comunale di Montescudo – Monte Colombo per dare maggiore sicurezza alla viabilità – dichiara il Sindaco di Montescudo-Montecolombo, Gian Marco Casadei – A breve infatti sarà riaperto anche il collegamento, con marciapiede per cicli e pedoni, fra Santa Marcia del Piano e Fratte di Sassofeltrio, finanziato anche dalla Provincia di Rimini. Ringrazio il Comune di Coriano per la proficua collaborazione anche in altri settori”.

