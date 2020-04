Marco Angeloni è il nuovo Presidente dell’Azione Cattolica San Marino - Montefeltro

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile 2020, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino - Montefeltro, sentito don Mirco Cesarini, Assistente ecclesiastico unitario della nostra associazione, presa visione della terna di nomi espressi dal Consiglio diocesano – riunitosi ufficialmente lo scorso lunedì 20 aprile – per la nomina del Presidente diocesano per il triennio 2020-2023, ha confermato Marco Angeloni quale nuovo Presidente dell’Azione Cattolica San Marino - Montefeltro, succedendo a Rolando Gasperoni a cui va la nostra infinita gratitudine per l’impegno profuso e l’immancabile disponibilità sempre dimostrati. Marco è sposato con Lucia e papà di Pietro, lavora nell’ambito educativo e formativo, è pedagogista ed è anche docente collaboratore presso l’Università di Urbino. Vive l’esperienza dell’Azione Cattolica in parrocchia già dalla scuola primaria, tra il 2011 e il 2017 ricopre il ruolo di Responsabile diocesano dell’ACR e Presidente parrocchiale. Da diverso tempo collabora con l’Équipe dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile. A lui vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro da parte di tutti gli aderenti e simpatizzanti. Confermati anche tutti gli incarichi all’interno del Consiglio diocesano: si invitano coloro che desiderano conoscerci meglio, a seguire i nostri canali multimediali ufficiali.

c.s. Ufficio stampa diocesano