Marco Croatti (M5S): Cordoglio per la scomparsa di Gianni Indino.

Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Gianni Indino, presidente della Confcommercio provinciale di Rimini, del Centro Agroalimentare e del sindacato regionale dei gestori dei Locali da Ballo. Ho avuto modo di lavorare e confrontarmi tante volte con Gianni in questi anni su temi che riguardavano la nostra città, il nostro territorio e anche sul mondo della notte e del divertimento. Ho sempre visto in lui un grande amore per questa terra che lo aveva accolto tanti anni fa e ho apprezzato le tante iniziative promosse per il bene della comunità e per promuovere Rimini. Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze ad Anna e tutti i loro cari in questo momento di dolore.

Comunicato stampa

Marco Croatti, Senatore M5S

