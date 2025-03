Marco Gentili premiato "miglior regista" ai Milano Indie Movie Awards: primo premio per Aurum

Il regista Marco Gentili, della casa di produzione sammarinese 301 Filmont s.r.l., trionfa ai Milano Indie Movie Awards con il premio di “miglior regista” per il cortometraggio Aurum, prodotto da 301 Filmont. La prima vittoria ufficiale per Aurum, prodotto sammarinese che da Settembre 2024 ha iniziato un percorso festivaliero internazionale, attualmente in nomination al The North Film Fest di New York, in selezione al Prisma Rome Film Awards come miglior cortometraggio, ha attirato l’attenzione anche a Parigi presso il RED Movie Awards. “Il percorso festivaliero è estremamente importante per i nostri prodotti, perché ne accresce sia il valore artistico sia quello economico, ma è necessario passare attraverso festival ben selezionati”, spiega Marco Gentili. “Una vittoria importante sia per la nostra azienda, nata solo da pochi mesi, sia per il nostro socio che stimo personalmente”, afferma Letizia Fabbri, presidente di 301 Filmont. “Attualmente, stiamo producendo un documentario molto importante sul quale non posso rilasciare troppe informazioni, la pre-produzione è iniziata a Dicembre 2024, il set è partito Giovedì 27 Febbraio 2025 e la post-produzione terminerà a Maggio 2025, dopodiché seguirà un ciclo di festival ben preciso”, svela Letizia. Si tratta di un progetto importante per 301 Filmont, non solo a livello italiano ma anche internazionale, con una crew composta da giovani che lavorano nel settore già da tempo, dai macchinisti agli operatori, dagli assistenti alla produzione ai responsabili marketing, mentre la regia spetta nuovamente a Marco Gentili. “Stringere legami, collaborare con case di produzione locali, con professionisti di San Marino e del circondario, è assolutamente fondamentale per noi”, afferma Alessandro Canini, socio dell’azienda e stuntman professionista sammarinese. “Il cinema è un lavoro di squadra e noi lo sappiamo bene, lo abbiamo vissuto sulla pelle durante gli innumerevoli set sui quali abbiamo lavorato. Se non sai fare squadra non sei adatto a questo lavoro, ecco perché siamo felici di collaborare con aziende competenti del territorio e del circondario, è importante potersi affidare a professionisti locali (e ci sono!), al di là di tutti i contatti esteri che abbiamo e che continuiamo a coltivare. Il supporto locale è fondamentale e ci auguriamo che possa crescere nel tempo”.

C.s. 301 Filmont s.r.l.