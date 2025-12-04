Marco Mancini a "Il Colibrì": “Al-Maṣrī non è in carcere. Ogni mattina prega nella moschea di Suq-al-Jum’à, vicino Tripoli”

Nella puntata di questa sera de “Il Colibrì”, in onda alle ore 21.00 su San Marino RTV – canale 550 del digitale terrestre -, Giovanni Terzi prosegue l’approfondimento sul caso Al-Maṣrī. In trasmissione, Marco Marcini, già a capo del controspionaggio italiano, rivela che il generale libico “non è stato arrestato, è libero e frequenta ogni mattina la moschea di Suq-al-Jum’à, a 4-5 km da Tripoli, partecipando alla preghiera delle 5.00. A scortare il criminale di guerra, diciotto guardie di corpo africane sotto contratto”. E ancora: “Negli ultimi sei mesi, Al-Maṣrī sta investendo, a Djerba in Tunisia, molti capitali, proventi del traffico di esseri umani”. Mancini torna anche sugli spostamenti di Merielly Diab, ex moglie di un pericoloso leader di Hezbollah, entrata ed uscita dall’Italia nell’ultimo anno e mezzo senza che le autorità ne rilevassero la presenza. Incalzato dalle domande di Giovanni Terzi, ha ribadito che “a gennaio 2025 la donna, ex alto funzionario dell’antidroga in Brasile, è transitata da Milano intorno alle 6.00 del mattino, diretta a Tolosa, in pullman. Si pensa sia andata in Francia, per conto di Hezbollah, allo scopo di reperire informazioni su target israeliani”.

Ospite di puntata anche, Alessandro Cecchi Paone, giornalista, divulgatore scientifico e docente universitario. Nel 2004 il coming out. “Una scelta di coraggio – ha detto – perché credo profondamente nel valore della libertà che si fonda sulla verità”. Una verità che ha rivelato, innanzitutto, all’allora moglie spagnola, con cui ha condiviso “dieci anni di matrimonio di totale pienezza e di grande alleanza”. Impensabile “nasconderle un elemento così fondamentale che mi nasceva da dentro. Non è stato facile, – ricorda Cecchi Paone - ma dopo un anno di grande dolore reciproco, abbiamo trovato un equilibrio. Oggi che mia madre non c’è più, Cristina è sicuramente la donna più importante della mia vita, su dei nuovi binari”. Quindi, il rapporto con l’attuale compagno Simone, già padre di una bambina: “Mi sono innamorato non solo di lui, ma di un nucleo familiare nascente”. Richiamato, poi, il successo del programma “La Macchina del Tempo”, per 10 anni su Rete 4. Giovanni Terzi ha lanciato al Direttore Generale l’idea di riproporlo su San Marino RTV. Il programma “Il Colibrì – Spazio di libertà” è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo Direttore di produzione Matteo Bravi. Regia di Eleonora Pozzi.

C.s. - San Marino RTV

