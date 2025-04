Marco Meloni (Meloni Walter Spa): “Il momento storico richiede coraggio, visione e coesione. San Marino può giocare un ruolo rilevante”

Meloni Walter Spa è una realtà specializzata nella distribuzione all’ingrosso di articoli per la pulizia e la cura della persona, con oltre 60 anni di attività sul mercato e un forte radicamento sul territorio. A testimoniarlo è la scelta di essere partner di Evolution Forum Day - San Marino Edition, evento nato con l'obiettivo di favorire lo scambio di idee fra imprenditori e ispirare i manager, dipendenti, collaboratori e fornitori che si terrà il 16 maggio presso la sala convention di Colombini Group a Rovereta di San Marino. “La nostra partecipazione a Evolution Forum Day - San Marino Edition – spiega Marco Meloni, Amministratore Unico - nasce dalla volontà di essere parte attiva del tessuto economico e sociale del nostro territorio. Crediamo fermamente che fare impresa oggi significhi assumersi una responsabilità più ampia, che va oltre i risultati economici e che include il contributo alla crescita e alla valorizzazione della comunità in cui operiamo. In un contesto sfidante come quello attuale, vogliamo affiancarci alle istituzioni e agli altri attori del territorio per dimostrare che San Marino può e deve essere un luogo in cui fare impresa con visione, determinazione e concretezza. Essere presenti a questo evento rappresenta per noi un’occasione per raccontare il nostro impegno, condividere esperienze, confrontarci con altre realtà virtuose e partecipare alla creazione di un clima di fiducia, collaborazione e innovazione. Vogliamo testimoniare che, anche in un momento storico complesso, è possibile generare valore, occupazione e sviluppo, partendo da solide radici locali e da una forte spinta verso il futuro.” L’azienda è famosa al pubblico anche perché gestisce il marchio PiùMe insieme ad altri brand storici del settore “clean and beauty”. “La rete retail – spiega Meloni - ha registrato uno sviluppo significativo negli ultimi anni: siamo arrivati a contare circa trecentoventi negozi distribuiti capillarmente in tutta Italia, grazie anche alle nuove aperture dell’anno appena trascorso. Quelli di nostra competenza sono concentrati nelle zone di San Marino, Romagna, Marche e Umbria e ammontano a 37 unità, a cui si aggiungerà il nuovo PiùMe di Castel Bolognese che inaugureremo il 10 maggio. Anche il canale ingrosso ha dato risultati solidi e stabili ma è soprattutto in ambito retail che abbiamo visto i progressi più importanti, segno che i clienti finali apprezzano sempre di più la nostra proposta. La verità – aggiunge l’imprenditore - è che molto di questo successo nasce dagli investimenti che abbiamo portato avanti. In particolare, nel 2024 abbiamo puntato molto sull’innovazione tecnologica e sulla promozione tramite media digitali. In pochi mesi abbiamo raccolto centinaia di migliaia di interazioni e visualizzazioni e questo coinvolgimento online si è tradotto in maggiore traffico nei negozi e in un incremento nelle vendite. Inoltre, abbiamo continuato a innovare i nostri prodotti e servizi: nel corso dell’anno abbiamo arricchito la gamma a marchio PiùMe e migliorato l’esperienza di acquisto sia in store che online.” Anche il 2025 si preannuncia un anno di crescita. “Sarà anche l’anno in cui festeggeremo i cinque anni di PiùMe, un traguardo davvero speciale” commenta Meloni. Per quanto riguarda il territorio, l’imprenditore sostiene che “nello scenario globale attuale, è fondamentale avere una visione chiara di ciò che si vuole essere e degli obiettivi da perseguire, per potersi ritagliare uno spazio credibile e competitivo. A mio avviso, San Marino sta affrontando la sfida con il giusto approccio. Il percorso verso l’accordo di associazione con l’Unione Europea è un passaggio strategico e necessario, che può dare alle imprese sammarinesi la possibilità di operare in un mercato più ampio, con regole più uniformi e meno burocrazia. È un passo in avanti importante, che può rafforzare la nostra economia e aprire nuove opportunità di crescita. In questo contesto, introdurre la riforma dell’IVA non è più una scelta rinviabile ma un’esigenza concreta: serve chiarezza, trasparenza e un sistema fiscale che sia allineato agli standard internazionali per agevolare gli scambi e rendere il Paese più competitivo e attrattivo.” Nello scenario internazionale che vive crescenti incertezze, “l’Europa — e anche San Marino, per estensione — deve reagire con lucidità, rafforzando i legami esistenti ma anche aprendosi a nuove opportunità e diversificando le proprie relazioni commerciali. È un momento storico che richiede coraggio, visione e coesione e San Marino può giocare un ruolo rilevante se saprà affrontare queste sfide con serietà, pragmatismo e spirito di apertura.”

Di più su Evolution Forum Day – San Marino Edition

È un evento di formazione e ispirazione nato su iniziativa di Gianluca Spadoni, imprenditore, formatore e autore riccionese d’origine e sammarinese d’adozione che quest’anno festeggia 30 anni di carriera. Spadoni è ideatore di Evolution Forum Day, evento ispirazionale che ogni anno da 27 edizioni vede salire sul palco dell’auditorium di San Patrignano importanti volti italiani dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo con più di 14.000 partecipanti complessivi. I partner di questa prima edizione, che nasce con la vocazione di diventare un appuntamento annuale, sono Evolution Forum, Colombini Group, SIT, Promopharma, Nt Capital Sg e Meloni Walter. L’evento è riservato ai collaboratori e ai partner delle aziende promotrici. Insieme a Spadoni, che guiderà la giornata, saliranno sul palco: Andrea Pontremoli, Amministratore delegato di Dallara Automobili e uno dei principali manager italiani; Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group e Presidente Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio; Manuel Poggiali, pilota motociclistico due volte campione del mondo. “Evolution Forum Day - San Marino Edition” vanta il patrocinio di San Marino Innovation e la media partnership di San Marino Rtv.

