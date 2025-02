Marco Mularoni nuovo Presidente di Ceramica Faetano Spa e Del Conca USA

Passaggio di consegne a poche ore dalla prematura scomparsa di Paolo Mularoni A pochi giorni dalla prematura scomparsa dell’amato Presidente di Ceramica Faetano Spa e Del Conca USA Paolo Mularoni, e a poche ore dalle esequie, celebrate ieri, 26 febbraio, alla presenza di centinaia di persone incredule e affrante, il management del Gruppo Del Conca ha già dato il via, in segno di continuità, con decisioni prese all’unanimità, alla riorganizzazione aziendale. Il Presidente di Ceramica del Conca Spa Davide Mularoni, fratello di Paolo e Marco, ha presieduto la riunione dell’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, e nel corso del suo intervento ha ricordato con commozione suo fratello Paolo a tutti i componenti del CdA “per il grande lavoro svolto con un senso di responsabilità e una dedizione senza eguali, ma anche per gli importanti risultati raggiunti nei momenti più difficili del suo mandato, come la gestione durante la pandemia da covid e degli aumenti energetici provocati dalle due guerre ancora in corso.” “Nell’ultimo periodo – sottolinea Davide Mularoni – con la forte concorrenza sleale dei paesi esteri e ulteriori rincari energetici per le aziende europee, tutto il settore ceramico è in forte difficoltà, una congiuntura negativa particolarmente sentita da Paolo, persona infaticabile e totalmente dedita.” “Oggi dimostriamo tutto il nostro senso di responsabilità e forte impegno – conclude Davide Mularoni - chiedendo a mio fratello Marco Mularoni un ulteriore importante presenza in azienda. Ricoprire un ruolo come quello di Presidente non è certamente facile, ci vuole grande coraggio, ma Marco non sarà solo ed è la figura migliore per rappresentare la continuità del Gruppo Del Conca.” “Abbiamo sempre avuto – conclude Marco Mularoni - una risposta pronta ed efficace, e oggi siamo chiamati a guardare al futuro, facendo un lavoro di squadra seguendo l’esempio di Paolo”.