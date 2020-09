Marco Nicolini: RETE ospiterà i vertici della Sinistra Unita Europea

Durante il prossimo weekend, il Movimento RETE ospiterà, per una serie di incontri di alto livello, i vertici della Sinistra Unita Europea. Sarà uno dei rari momenti in cui la nostra Repubblica si onorerà di accogliere l’intera dirigenza di uno storico gruppo politico europeo dentro i propri confini.

Nel quartier generale del Palazzo d’Europa di Strasburgo, la Sinistra Unita Europea conta su deputati e senatori di partiti di stampo movimentista che ora governano i loro rispettivi paesi – come Podemos, RETE e Vinstri Graen – e schieramenti della sinistra storica da sempre impegnati nella difesa delle categorie più vulnerabili e dei più deboli.

Le visite e gli incontri di Presidente, Vice-Presidente e Segretario Generale del partito si dipaneranno lungo quattro giorni e verteranno sui colloqui con i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino.

Sabato sera, al Ridotto del Teatro Titano, avrà luogo un breve convegno che, a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia Covid-19, avrà accesso limitato.

La visita dei vertici di uno storico partito europeo è un’occasione importante per San Marino è l'evento si svolgerà in tutta sicurezza e con la profusione del massimo impegno.

Comunicato stampa

Marco Nicolini

Consigliere di RETE

Capodelegazione di San Marino presso il Consiglio d’Europa





