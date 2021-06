Maria Antonella Bonelli nuova presidente della Corale San Marino

Dopo mesi e mesi di inattività e di silenzio riprende l’attività della Società Corale San Marino che finalmente si è potuta riunire in presenza sabato 12 giugno u.s., nella Sala Montelupo a Domagnano, in occasione dell’Assemblea annuale dei Soci per l’approvazione del bilancio. In questa occasione è stato eletto il nuovo Presidente, avvocato Maria Antonella Bonelli, alla quale va un grosso e caloroso applauso di benvenuto e l’augurio di trovare nella Corale una “famiglia” capace di regalare tante soddisfazioni ma soprattutto tante indimenticabili emozioni. Maria Antonella Bonelli succede all’avvocato Giovanna Crescentini, dimissionaria, che per venti anni ha ricoperto, con eleganza, lungimiranza e dedizione, la carica di presidente della Società Corale San Marino agendo in modo particolarmente efficace e proficuo per la crescita della società stessa. Un grande ringraziamento va a Giovanna Crescentini da tutta la Corale per il grande impegno profuso e l’amore incondizionato dimostrato in ogni occasione. Con la ripresa dell’attività ripartiranno in presenza anche le prove per la preparazione dei futuri concerti con una speciale attenzione al tradizionale Concerto di Natale che quest’anno riveste una particolare importanza in quanto è a celebrazione del 60° anno dalla fondazione della Società Corale.

