Maria Antonietta e Colombre hanno regalato a Riccione un concerto all’alba indimenticabile.

È stata un’alba indimenticabile quella di questa mattina sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, dove diverse centinaia di persone si sono ritrovate per il concerto di Maria Antonietta & Colombre, nell’ambito della rassegna Albe in controluce. Con il sole che sorgeva tingendo il cielo di rosso acceso e regalando una scenografia naturale senza eguali, i due artisti hanno condiviso il palco senza mai separarsi, cantando sempre insieme e intrecciando con grazia e complicità i loro repertori personali e comuni. Entrambi hanno incantato ed emozionato con brani come Deluderti e Questa è la mia festa di Maria Antonietta, Pulviscolo, Adriatico e Il sole non aspetta di Colombre, fino alla recente Signorina Buonasera. Il momento più toccante è arrivato con la delicatissima interpretazione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli, seguita, mentre il sole si alzava sulla linea dell’orizzonte, da incursioni nel repertorio di Elvis Presley e Bob Marley. Un concerto applauditissimo, che ha trasformato l’alba in un’esperienza collettiva di bellezza, musica e poesia.

Ultimo appuntamento con Albe in controluce La rassegna, promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari, si concluderà domenica prossima con un evento imperdibile:

-Domenica 24 agosto – ore 6:15, Spiaggia del Sole 86-87 | Cesare Picco – The Köln Concert di Keith Jarrett.



Uno degli appuntamenti più attesi: il pianista italiano di fama internazionale Cesare Picco porterà a Riccione la sua interpretazione del capolavoro assoluto di Keith Jarrett. Una performance in cui tecnica, improvvisazione e sensibilità si uniranno alla luce dell’alba e al suono del mare, per un’esperienza unica e irripetibile. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Informazioni: IAT Riccione – tel. 0541 426050



