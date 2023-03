Maria Luigi Belisardi alla guida della Federazione Pensionati USL

Dal primo marzo ha assunto l’incarico di Segretario della Federazione Pensionati di USL Maria

Luigi Belisardi, neopensionato con una lunghissima carriera all’Iss. Tante le idee emerse nella cornice dei primissimi incontri del direttivo, non soltanto eventi di carattere ludico-ricreativo ma anche attività dense di peso specifico pensate per favorire il benessere psico-fisico degli over 60.

In programma, a maggio, una gita di quattro giorni alla scoperta delle meraviglie della Puglia e, verso fine aprile, verrà organizzata la festa dei ‘sempre giovani’ con cena, balli e tanto divertimento.

Inoltre nel solco di quanto portato avanti fin qui, la Federazione proseguirà nella sua attività di accoglienza e disponibilità. E’ nel nostro dna il metterci in ascolto delle problematiche dei pensionati, siamo aperti anche e soprattutto al dialogo, al confronto, ai suggerimenti che rappresentano il vero nostro valore aggiunto.

Al momento abbiamo acceso i fari su una problematica non da poco che riguarda le tempistiche di erogazione dell’assegno pensionistico per i nuovi pensionati. La crisi ha messo in difficoltà tantissime persone, dunque sempre più l’ambizione è quella di rappresentare un punto di riferimento, nella speranza di riuscire a dare quel senso di vicinanza che un po’ in tutti gli ambiti, negli ultimi tempi è mancato, e un aiuto concreto.



Comunicato stampa

Federazione Pensionati USL