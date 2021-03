Maria Luisa Berti (NS) e Denise Bronzetti (PS): giornata internazionale celebrativa della donna

L’ 8 marzo, giornata internazionale celebrativa della donna, assistiamo a numerosi interventi che da più parti, preso atto delle carenze esistenti, invocano maggior sostegno e tutela dei diritti lavorativi, economici e sociali della donna.

Ancora certamente c’è tanta strada da percorrere, non solo sul piano normativo, ma in particolare sul piano del riconoscimento, da parte delle altre donne e soprattutto degli uomini, del valore e del merito della donna per la propria intelligenza, per la propria preparazione e per la propria diversità rispetto all’universo maschile.

Con riferimento alla rappresentanza femminile nei ruoli apicali delle istituzioni, a chi, da nostro alleato di lista, lamenta che la voce delle donne rimane in gran parte inascoltata e sostiene che ciò si traduce in una scioccante mancanza di prospettiva di genere nelle decisioni, immensamente dannosa per le donne, rispondiamo che le donne ci sono, che hanno valore, capacità ed integrità non inferiori agli uomini e che queste qualità devono essere prima di tutto riconosciute proprio dagli uomini con l’ascolto, la difesa e la considerazione, in specie nella concreta azione politica, piuttosto che con il solito slogan delle “quote rosa” che sa tanto di discriminazione, poiché lascia intendere che, diversamente, le donne non siano da sole in grado di “arrivare”.

Quando da parte maschile sarà finalmente riconosciuto il rispetto ed il valore della donna in ogni ambito, a prescindere da norme che impongano tale rispetto, saremo veramente in grado di festeggiare, come si deve, l’8 marzo tutti i giorni.









Comunicato stampa

Maria Luisa Berti (NS)

Denise Bronzetti (PS)