Maria Stefania Lazzari: diffusione di notizie false

La dr.ssa Maria Stefania Lazzari esprime profondo sdegno e riprovazione per la diffusione di notizie false che colpiscono la sua vita privata ed offendono gravemente la sua onorabilità personale e professionale. Forte della ragione e della limpidezza delle sue condotte personali e con la assoluta certezza di poterle dimostrare, la dottoressa Lazzari continuerà a tutelare la propria onorabilità in ogni sede, senza farsi intimidire da ogni tipo di aggressione. Come cittadina, pertanto, la nostra Cliente non arretrerà di un passo e continuerà a difendersi da ogni tentativo di coinvolgimento in squallide lotte di potere che chiamano in causa, loro malgrado, ignari cittadini del tutto estranei.

Comunicato stampa

Avvocato Gloria Giardi