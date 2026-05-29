Mariella Mularoni, il cordoglio dell'Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021

Apprendiamo con grande dolore della scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni. L’Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021 non dimentica il Suo prezioso sforzo nel percorso del riconoscimento della malattia, avvenuto anche grazie ad una legge che porta il Suo nome. Nel partecipare commossi al dolore dei familiari e quanti la conoscessero, riteniamo un dovere morale batterci affinché la normativa, tuttora in vigore, che ha squarciato il buio sulla fibromialgia, seppur emendabile o migliorabile continui ad avere corso nel ricordo del Suo impegno.